YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.12.2020 15:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesinde bulunan kentin sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağındaki peyzaj ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesinde bulunan kentin sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağındaki peyzaj ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Sanat Sokağındaki çalışmaların Nisan 2021’de tamamlanması bekleniyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Diyarbakır’ın en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağının daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlattığı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Zemin ve peyzajında sorunlar yaşanan sokağa köklü çözüm üretmek amacıyla Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları ortaklaşa çalışma yürütüyor.

Zemine baskılı asfalt serilecek
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sanat Sokağının zemininde yaşanacak bozulmalara karşı baskılı asfalt çalışması gerçekleştirecek. Baskılı asfalt ile birlikte estetik bir görünüme kavuşacak olan Sanat Sokağı, özellikle kış aylarında insanların yürümekte zorlandığı ve çamur deryasına dönen manzaralardan da kurtulmuş olacak.
Yürüyüş alanlarının da baskılı asfaltla değerlendirileceği yenileme çalışmasında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sokakta peyzaj çalışmaları yapacak. Tamamlanacak altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmalarında, sokakta kullanılamaz durumda bulunan tüm kent mobilyaları yenilenecek. Peyzaj çalışmalarında sokağın her iki bölümünün yan taraflarına vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar ve oturma bankları yerleştirilecek. Sokakta son olarak yeşillendirme çalışması başlatılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sanat Sokağında başlatılan peyzaj ve düzenlenme çalışmalarının Nisan 2021’de tamamlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:23
İkindi
14:51
Akşam
17:11
Yatsı
18:33
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.