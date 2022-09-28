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Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

28.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Doğan (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Aysel Yetişkin (39), Enes Doğan (1) ve Mazlum Doğan (5) 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bismil kaza

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