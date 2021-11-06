YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Diyarbakır'da şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şube Başkanı Reşit Can, yaptığı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerleri hiçe sayan duyarsız, hiçbir milletvekili istemiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" diye seslenen kişiye dahi hak ettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması, Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir."

Can, Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Diyarbakır annelerini ziyaret ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:08
İkindi
14:57
Akşam
17:23
Yatsı
18:40

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Çiçek Eczanesi
Sur
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Neşe Eczanesi
Baglar
Yekbun Eczanesi
Baglar
Havalimanı Eczanesi
Baglar
İrfan Eczanesi
Kayapinar
Okyanus Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.