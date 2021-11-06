Diyarbakır'da şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şube Başkanı Reşit Can, yaptığı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerleri hiçe sayan duyarsız, hiçbir milletvekili istemiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" diye seslenen kişiye dahi hak ettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması, Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir."

Can, Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz