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Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yaman, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Adana'daki cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı

Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yaman'ın (45) Türk bayrağına sarılı cenazesi, "helallik" alınması için Yeşildam Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Zülfi, eşi Sevilay, çocukları Elif Sude (16) ve Sıla (14) ile kardeşi İbrahim Yaman ve yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yaman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, dün çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit düşmüştü.

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