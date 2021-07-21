Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunu doldurdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte, Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.

Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi.

Süs havuzunda serinlemeye çalışan çocuklardan Şehmus Papatya (13), arkadaşlarıyla havuzda yüzdüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.

Papatya, "Diyarbakır çok sıcak. Sıcaktan dolayı Anzele'ye geldik. Haftada 3-4 gün gelip burada yüzüyoruz. Sabah şeker topladım ardından Anzele'ye geldim." dedi.

Zerdeş Medi (15) ise her sene yaz aylarında arkadaşlarıyla süz havuzuna gelerek, yüzdüklerini belirtti.

Kentin çok sıcak olduğunu ve evde bunaldığını anlatan Medi, havuzda yüzerek serinlediğini ifade etti.

