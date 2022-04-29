Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah, fişek, çek, senet, tapu ve para basına tanıtıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce helikopter destekli 300 polisin katılımıyla "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında elebaşları C.K'nin de bulunduğu 35 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarında ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve para Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

- Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç sağlamak amacıyla "kasten öldürme", "yağma", "tefecilik", "rüşvet", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik dün yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, suç örgütünün Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Nisan'da düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği saptandı.

