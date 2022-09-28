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Diyarbakır'da sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

28.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında Barış Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurulan G.D'ye (20) ait sırt çantasında yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ve suç geliri olarak değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil uyuşturucu emniyet

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