Diyarbakır’da tarihi mekanlarda ezgiler, müzikseverlerle buluşturuluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen geçmişin sesi Amida konserleri başladı.

Diyarbakır’ın 10 tarihi mekanında düzenlenecek müzik dinletileri için değerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır’ın geçmişten günümüze kadar gelen kültürel değerlerinin bilinmediğini belirterek, bu topraklarda farklı kültürlerden beslenerek günümüze kadar ulaşan kültürel çeşitliliği tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Tayınlamak, ’’Diyarbakır sahip olduğu somut kültürel miras değerleri ile bilinen bir kent. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan tarihi yapılara sahip. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eserlerin farklı hikayeleri var. Günümüze kadar ulaşmış olan ezgiler, edebi eserler, hikayeler, destanlar, gelenekler ve yöresel ürünler var. Farklı halkların yaşadığı bu topraklar çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu kültürel çeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve geleceğe aktarılması gerekiyor. Müzik endüstrilerinin yerel girişimler, inisiyatifler ile gelişebilecek ve kentin kültürel mirasından ve çeşitliliğinden beslenebilecek bir alan olduğunu, müzik alanında geçmişten günümüze ulaşan ezgiler ve geleneklerden beslenen girişimlerin geliştirilmesi ve bu zenginliğin kentin tanıtımında yer alması gerekiyor’’ dedi.