Diyarbakır’da tarihi mekanlarda ezgiler, müzikseverlerle buluşturuluyor

’’Diyarbakır’ın her ilçesinin tarihi güzelliğini aktaracağız’’

Hasuni Mağaralarında 16 Ekim 2020 Cuma günü düzenlenecek ilk müzik dinletisinde santur, keman ve def ile dengbejlik geleneğinden günümüze ulaşan ezgilerin seslendirileceğini ve dijital platformlarda yayınlanacağını aktaran Tayınlamak, ’’Dengbejlik geleneğinin bölgede önemli bir kültür, toplumsal olaylardan beslenen klamlar farklı dillerde seslendirilerek günümüze kadar ulaştı. Hasuni Mağaralarından sonra Zerzavan Kalesinde piyona dinletisi, Ergani’de doğal ritim orkestrası, Keçi Burcunda tembür dinletisi düzenliyoruz. Diyarbakır’ın her bir ilçesinde sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginliği de aktaracak şekilde etkinlikler organize ediyoruz. Her bir etkinlikte geçmişten günümüze kadar gelen farklı ezgileri, müzik enstrümanları, konserin düzenleneceği tarihi ve doğal mekanların geçmiş hikayesi ile birleştirerek sunmayı hedefliyoruz. Tüm müzikseverleri cuma günü DTSO sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dijital konseri izlemeye davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.