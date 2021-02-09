Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, ’korona meydanı’ kuruldu

Diyarbakır’da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde sandalyelerini meydana atan vatandaşlar korona virüs yokmuş gibi çay keyfi yapıp, sosyal mesafe ve maske kurulanı hiçe saydılar.

Korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır’da tedbirler ve kuralları hiçe sayıldı. Kentin Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Konukevi önüne sandalyelerini atan vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp çay keyfi yaptı. Yaşanan yoğun kalabalıkta çevrede bulunan kıraathane işletmecileri de sandalyeleri meydanın bulunduğu yere atarak burada oturanlara çay servisi yaptı.

