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Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP İl Başkanı tutuklandı

02.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP İl Başkanı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda örgüt propagandasına dönüşen 21 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle 26 Ocak'ta gözaltına alınan Gülmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Gülmez'in, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda DBP İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alınmış, DBP il binası ve Gülmez'in evinde arama yapan ekipler toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ile örgütsel afiş, pankart ve dokümanlar ele geçirmişti.

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