YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksilerde dezenfekte çalışmasını sürüyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı.

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksilerde dezenfekte çalışmasını sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçları, minibüs ve taksileri dezenfekte ediyor. Ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte ediyor. Konu ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatı doğrultusu toplu ulaşım araçlarında dezenfektan işlemlerine devam ettiklerini belirterek, “Günlük ortalama 3 bin 500 aracın ilaçlanmasını sağlıyoruz. Bu ilaçlama düzeni sabah saat 08.00 ile 01.00’a kadar devam ediyor. İlaçlama işlemlerimiz korona virüs salgını ortadan kalkana kadar devam edecektir. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.