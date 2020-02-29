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Diyarbakır’da toplu taşıma araçları salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Binlerce vatandaşın yararlandığı 200 toplu taşıma aracının her gün rutin temizliğini gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı araçları uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla her gün binlerce vatandaşın yararlandığı 200 toplu taşıma aracının rutin temizliğini yaparak salgın hastalık riskine karşı dezenfekte ediyor.

Binlerce vatandaşın yararlandığı 200 toplu taşıma aracının her gün rutin temizliğini gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı araçları uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla her gün binlerce vatandaşın yararlandığı 200 toplu taşıma aracının rutin temizliğini yaparak salgın hastalık riskine karşı dezenfekte ediyor. Temizlik ekipleri, her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarını CNG Dolum İstasyonu’nda A’dan Z’ye rutin temizliğini gerçekleştiriyor. İlk etapta süpürgelerle kaba temizliği yapılan toplu taşıma araçları, daha sonra sırasıyla yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlik içinde temizleniyor.
Her gün yapılan rutin temizlik dışında kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara hizmet eden araçlar uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni bulunan personel tarafından püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun olduğu yerler titizlikle dezenfekte ediliyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmasını her hafta rutin şekilde gerçekleştirecek.

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