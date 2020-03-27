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Diyarbakır’da trafik ışıklarına ’evde kal’ yazısı yansıtıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile trafik ışıklarına ’evde kal’ yazısı yansıtıldı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla farklı bir çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile trafik ışıklarına ’evde kal’ yazısı yansıtıldı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla farklı bir çalışma başlatıldı. Diyarbakır’da bulunan trafik ışıklarının kırmızı bölümüne, vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine değinmek için amacıyla ’evde kal’ yazısı yansıtıldı.
Çalışmak zorunda olan vatandaşlardan Mehmet Emin Turan, yapılan uygulamanın çok yerinde olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın kendi sağlıkları için evde kalmasını istiyoruz" dedi.
Trafik ışıklarında bekleyen araç sürücüleri de uygulamadan memnuniyet duyduklarını kaydederek, mecbur oldukları için dışarı çıkmak zorunda olduklarını dile getirdi.

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