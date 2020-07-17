YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.07.2020 21:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Çınar ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit, kavşağa giren otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile transit sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de organik günler başlıyor

Kayseri’de organik günler başlıyor

Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı

Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Ensari, yaşlı çifti makamında ağırladı

Başkan Ensari, yaşlı çifti makamında ağırladı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:03
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:47
Yatsı
21:23

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.