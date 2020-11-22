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Diyarbakır’da TÜSİKON Başkanlığı kuruldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Türkiye Üretici ve Sanayici İşadamları Konfederasyonu (TÜSİKON) İl Başkanlığı kuruldu.TÜSİKON Diyarbakır İl Başkanı olarak görev yapacak olan Burhan Altay, bölgeye yabancı yatırımcıları çekmek istediklerini söyledi.

Diyarbakır’da TÜSİKON Başkanlığı kuruldu

Diyarbakır’da Türkiye Üretici ve Sanayici İşadamları Konfederasyonu (TÜSİKON) İl Başkanlığı kuruldu.
TÜSİKON Diyarbakır İl Başkanı olarak görev yapacak olan Burhan Altay, bölgeye yabancı yatırımcıları çekmek istediklerini söyledi. Diyarbakır’ı ve Güneydoğu’yu hızlı bir şekilde uluslararası arenada tanıtmak ve temsil etmek istediklerini aktaran Altay, “Bölgemize yabancı yatırımcıları çekmek istiyoruz. Bölge üreticileri ve iş adamlarına yabancı ortaklıklar ve yatırımcılar konusunda girişimlerde bulunmak gibi hedeflerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda valiliğimiz, kamu kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ederek, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı da belirtmek istiyoruz. Kuruluşumuzun Diyarbakır’ımıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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