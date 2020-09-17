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Diyarbakır’da TYP kapsamında 2 bin 208 personel alınacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 bin 208 personelin alınacağı bildirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bin 750 temizlik ve 458 güvenlik görevlisi kontenjanı için 34 proje kapsamında 260 gün süreli TYP açılacağı duyuruldu.

Diyarbakır’da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 bin 208 personelin alınacağı bildirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bin 750 temizlik ve 458 güvenlik görevlisi kontenjanı için 34 proje kapsamında 260 gün süreli TYP açılacağı duyuruldu. Duyuruda TYP’lere başvuruların 17 Eylül’de başlayıp 21 Eylül’de sona ereceği bildirildi. TYP’lerin göreve 12 Ekim 2020’de başlayacağı 30 Haziran 2021’de de tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
"Noter kurası yöntemi kullanılacak. Kura, pandemi koşulları sebebiyle 6 Ekimde tüm projeler için tek seferde elektronik olarak noter huzurunda kurum ve yüklenici temsilcileri nezaretinde çekilecektir. İlimiz genelinde açılan temizlik projeleri için erkek katılımcı seçiminde engellilik ve eski hükümlülük hariç olmak üzere erkek katılımcılar için 35 yaş alt sınırı bulunmaktadır. Güvenlik projeleri için yaş sınırı aranmamaktadır. Güvenlik projelerine başvuracak katılımcı adayları için TYP’nin uygulanacağı program süresi boyunca geçerli güvenlik görevlisi kimlik kartının sisteme taratılarak yüklenmesi, meslek bilgisinin güvenlik görevlisi olarak tanımlanması gerekir. Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır."

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

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İkindi
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Akşam
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