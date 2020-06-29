Diyarbakır’da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müeser Güzel, kentte 57’si ilçelere toplamda 313 otobüs ile halka hizmet verdiklerini belirterek, "Diyarbakır’da 1 milyon 561 bin 583 kişi ile 65 yaş üstü 44 bin 564 kişide Diyarkart bulunuyor. Akıllı şehir ulaşım master planımız çok yakın zamanda hazır hale getireceğiz ve bunun ile birlikte ulaşım ihtiyaçları karşılayacak raylı sistemi de hayata geçireceğiz" dedi.

Diyarbakır’da HDP’li belediyelere kayyum ataması sonrası kentte belediye hizmetlerinde ciddi anlamda büyük bir değişim yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müeser Güzel, kentte yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Diyarbakır 57’si ilçeler toplamda 313 otobüsle kent halkının ulaşım ihtiyacını karşıladıklarını belirten Güzel, "Diyarbakır’ımızda 1 milyon 561 bin 583 kişi ile 65 yaş üstü 44 bin 564 kişide Diyarkart bulunuyor. Bizler bunu daha da geliştireceğiz ve şehir içi minibüslerinde elektronik ücret toplama sitemine geçmesini sağladıktan sonra Diyarkart her vatandaşın cebinde olacaktır. Bunun oluşabilmesi için de 2011 de bu yana hayata geçirilemeyen ve Aselsan ile yapılan akıllı şehir uygulamasının hayata geçirilmesi ve ardından ulaşım master planının devreye girmesiyle beraber her şey daha güzel olacak" diye konuştu.