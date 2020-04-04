Diyarbakır’da vatandaşın ihtiyacına anında karşılık

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 65 yaşındaki bir kadının imdadına Sur İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yetişti. Evden çıkamadığı için elektrik faturasını ödeyemediğini belirten kadının elektrik faturası zabıta ekipleri tarafından önce adrese gidilerek alındıktan sonra ödendi ve makbuzu bizzat kendisine teslim edildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların sorun ve sıkıntılarına anında cevap veriliyor. Sur ilçe belediyesine telefon eden bir vatandaşın, "Annem tek başına evde ve 65 yaşın üzerinde, eve zabıta göndermeniz ve elektrik faturasını ödemenizi rica ediyorum” ihbarı üzerine Sur İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekibi adrese giderek elektrik faturasını alıp PTT şubesine gitti. Sur İlçe Belediyesi Zabıta Amiri Fuat Özağan tarafından bizzat eve gidilerek alınan elektrik faturası PTT şubesinde ödendikten sonra ödeme makbuzu 65 yaş üstü olduğu tespit edilen kadına bizzat teslim edildi.

65 yaş ve üstü olan ve ismi açıklanmayan kadın zabıta ekiplerine teşekkür ederken, Sur İlçe Belediyesi Zabıta Amiri Fuat Özağan, ise İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatı ile bu görevi yerine getirdiklerini söyledi.

