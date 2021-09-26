YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı

Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı

26.09.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Münir Karaloğlu: - "Önümüzdeki bir yılda Diyarbakır, gençlik ve spor ile ilgili çok farklı bir yere gelmiş olacak. Göreceksiniz ki; Diyarbakır'da gençliğin geleceği değişecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, sentetik çim halı saha, 544 kişi kapasiteye sahip tribün ve soyunma odaları bulunan stadyumun yapımı tamamlandı.

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Eğil'in Diyarbakır için en önemli merkezlerden biri olduğunu, ilçenin tarihi, doğası, maneviyatıyla özel bir yer olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Eğil'de önemli ve büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, "Şu an gece aydınlatması olan bir stattayız. Bundan 20 yıl önce Süper Lig'de oynayan takımların gece aydınlatması olan statları yoktu." dedi.

"Diyarbakır'ımızda gençlerimize çok önem veriyoruz." diyen Karaloğlu, yakın bir zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla Ankara'da bir protokol töreni yapıldığını aktardı.

Karaloğlu, 17 ilçenin tamamında yapılacak tesislerle ilgili protokoller yaptıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki bir yılda Diyarbakır, gençlik ve spor ile ilgili çok farklı bir yere gelmiş olacak. Artık Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Çocukların, gençlerin artık sokağa çıktıklarında kaliteli zaman geçireceklerini belirten Karaloğlu, "Spor yapabilecekleri, sanatsal, kültürel faaliyetler yapabilecekleri tesislerimiz olsun ki mazeret olmasın. Göreceksiniz ki; Diyarbakır'da gençliğin geleceği değişecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Oya Eronat da bu stadyumun ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İyi bir futbol seyircisi olduğunu anlatan Eronat, "Sahalarımız topraktı. Avrupa maçlarını izlediğimiz zaman 'Biz acaba bunlar gibi olacak mıyız?' derdik. Çok şükür, bugün Eğil ilçemizde bile bu kadar güzel bir stadyum varsa ülkemizin nereden nereye geldiğini görmüş oluyorsunuz." dedi.

Konuşmaların ardından stadyumun açılışı yapıldı.

Törene, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyorDiyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
12:16
İkindi
15:39
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Med Eczanesi
Yenisehir
Murat Eczanesi
Yenisehir
Eylül Eczanesi
Baglar
Bozan Eczanesi
Baglar
Büyük Eczanesi
Baglar
Akademi Dicle Eczanesi
Kayapinar
Çağlar Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.