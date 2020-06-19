YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi

Diyarbakır'da yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yeni doğum yapan kadın, bebeğiyle koronavirüsü yendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadın, bebeğiyle hastalığı yenmeyi başardı.

Diyarbakır'da oturan 29 yaşındaki Ş.E, doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan kadın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındı.

Ş.E, doktorların ve hastane çalışanlarının çabası sonucunda 12 gün sonra yaşam mücadelesini kazanarak, yoğun bakım ünitesinden alkışlar eşliğinde normal servise alındı.

Bebeğin de hastanede bir süre tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:51
Yatsı
21:32

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

DÜ’de bayram sevinci

DÜ’de bayram sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.