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Diyarbakır’da yeşil kuşak hattı oluşturuluyor

23.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Bulvarı’nda 80 dekar alan üzerinde yeşil kuşak hattı oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarı’nın kesiştiği ve Elazığ Caddesi’ne kadar devam eden yaklaşık 80 dekar üzerinde yeni bir yeşil kuşak hattı oluşturuyor.

Yürüyüş yolları, oyun ve fitness alanları, oturma bankları, kamelyalar, masa tenisleri, aydınlatma birimleri, farklı türlerde ağaç, çalı, mevsimlik çiçek ve su depolarının yer alacağı çalışma altyapı işlemleriyle başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, altyapı çalışmaları çerçevesinde ilk etapta yeşil kuşak hattında 300 kamyon hafriyat çıkardı.
Ekipler, çıkarılan hafriyatın ardından alana 3 bin kamyon toprak serimi ve tesviye işlemleri yapıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 80 dönümlük projede üstyapı işlemlerine başlayacak.

Projenin tamamlanıp hizmeti girmesiyle birlikte Mezopotamya Bulvarı, yeşil ve estetik bir görünüme kavuşacak.

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