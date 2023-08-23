Diyarbakır’da yeşil kuşak hattı oluşturuluyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarı’nın kesiştiği ve Elazığ Caddesi’ne kadar devam eden yaklaşık 80 dekar üzerinde yeni bir yeşil kuşak hattı oluşturuyor.

Yürüyüş yolları, oyun ve fitness alanları, oturma bankları, kamelyalar, masa tenisleri, aydınlatma birimleri, farklı türlerde ağaç, çalı, mevsimlik çiçek ve su depolarının yer alacağı çalışma altyapı işlemleriyle başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, altyapı çalışmaları çerçevesinde ilk etapta yeşil kuşak hattında 300 kamyon hafriyat çıkardı.

Ekipler, çıkarılan hafriyatın ardından alana 3 bin kamyon toprak serimi ve tesviye işlemleri yapıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 80 dönümlük projede üstyapı işlemlerine başlayacak.

Projenin tamamlanıp hizmeti girmesiyle birlikte Mezopotamya Bulvarı, yeşil ve estetik bir görünüme kavuşacak.

