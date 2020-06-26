Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrenciler ile veli ve görevlilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler ve görevliler, ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstererek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Koordinatörü Şevket Toprak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mueser Güzel’in talimatları doğrultusunda öğrencilerin mağdur edilmemesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toprak, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait toplu taşıma araçlarımız, hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı ve mağduriyet yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacağız. Pandemi nedeniyle seferlere ara verilen ilçe hatları da 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Bismil 4, Çermk 3, Çınar 2, Çüngüş 2, Dicle 2, Eğil 2, Ergani 4, Hani 2, Hazro 2, Kocaköy 2, Kulp 2, Lice 2 ve Silvan ilçesinin de yer aldığı 13 ilçe de 33 adet otobüs ile hizmet verecek. Yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlere başarılar diyoruz" dedi.



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