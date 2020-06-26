YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrenciler ile veli ve görevlilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.Cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler ve görevliler, ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstererek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrenciler ile veli ve görevlilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.
Cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler ve görevliler, ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstererek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Koordinatörü Şevket Toprak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mueser Güzel’in talimatları doğrultusunda öğrencilerin mağdur edilmemesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toprak, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait toplu taşıma araçlarımız, hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı ve mağduriyet yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacağız. Pandemi nedeniyle seferlere ara verilen ilçe hatları da 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Bismil 4, Çermk 3, Çınar 2, Çüngüş 2, Dicle 2, Eğil 2, Ergani 4, Hani 2, Hazro 2, Kocaköy 2, Kulp 2, Lice 2 ve Silvan ilçesinin de yer aldığı 13 ilçe de 33 adet otobüs ile hizmet verecek. Yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlere başarılar diyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:52
Öğle
12:27
İkindi
16:20
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bağlar Belediyesinden cuma namazını kılan vatandaşlara korona virüs hizmeti

Bağlar Belediyesinden cuma namazını kılan vatandaşlara korona virüs hizmeti

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.