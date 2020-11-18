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Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış mevsiminde güvenli ve konforlu ulaşımdan yararlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli şekilde sağlamaları için kırsal mahalle ve mahalle grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış mevsiminde güvenli ve konforlu ulaşımdan yararlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli şekilde sağlamaları için kırsal mahalle ve mahalle grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Gönendi, Kulp İlçesi Ağıllı, Ergani ilçesi Devletkuşu, Kabasakal ve Köprü mahallelerinde yol yapım, bakım, onarım, genişletme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlerde menfez inşa ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Gönendi Mahallesinde 2,5 kilometrelik yolda sathi kaplama için stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Devletkuşu Mahallesinde yol genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda ihtiyaç duyulan yerlerde menfez inşa ediyor. Ergani ilçesinde ayrıca sathi kaplama yapılacak 2 kilometrelik Kabasakal Köprü Mahalle yolu stabilize çalışması devam ediyor.
Kulp ilçesi Ağıllı Mahallesindeki 6 kilometrelik yolda genişletme çalışmalarına devam eden Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp ilçesinde yıllardır sürekli çöken Diyarbakır Caddesinde 115 froze kazık dikme çalışmalarında 98’i tamamlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, asfalt sezonunda yapılan planlama ve hava koşullarının yol yapımına uygunluğunu göz önünde bulundurarak ilçelerde de yol yapım çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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