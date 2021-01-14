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Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına korona virüs denetimi

14.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına korona virüs denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarında çalışma ruhsatı, maske ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi.Korona virüs salgınına karşı kent genelinde birçok alanda çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarında çalışma ruhsatı, maske ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi.
Korona virüs salgınına karşı kent genelinde birçok alanda çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Elazığ yolu üzerinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde personel servis araçlarına yönelik çalışma ruhsatı, maske ve dezenfektan denetimleri yaptı. Zabıta ekipleri, durdurdukları personel servis araçlarının yolcu taşıma kapasitesini, araç içinde maske kullanılıp kullanılmadığını ve servis araçlarında el antiseptiğinin bulundurulup bulundurulmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiği uyarısında bulundu. Korona virüs sürecinde belirlenen mevzuat dışında personel taşıyan araçlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Diyarbakır Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının, pandemi sürecinde kent genelinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına korona virüs denetimi

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