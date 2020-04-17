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Diyarbakır'da zabıtadan, evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da zabıtadan, evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 10 yaşındaki çocuğa, zabıta ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Bismil Belediyesi, tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gidirmeye devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’in talimatıyla zabıta müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Azmi ve Fatma Kutlu çiftini evinde ziyaret etti.

Zabıta ekipleri, beraberlerinde getirdikleri pastayla, çiftin 10 yaşındaki kızı Eda'nın doğum gününü kutladı.

Eda Kutlu, doğum gününün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yüksel ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan, küçük kıza bisiklet ve tablet hediye eden ekipler, aileye de gıda yardımında bulundu.

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Bismil Belediyesi

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