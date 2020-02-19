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Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 2 ağır yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 UK 1709 plakalı ticari araç seyir halinde iken arızalandı. Sağa çeken aracın durduğunu fark etmeyen 47 KZ 841 plakalı araç arkadan çarptı. Daha sonra kazanın olduğunu gören ve arkada seyir halinde olan 47 NB 363 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 47 NB 363 plakalı araç, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada 47 KZ 841 plakalı araçta bulunan Abbas ve Muhyettin Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yordamı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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