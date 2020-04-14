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Diyarbakır’daki dernekten ihtiyaç sahibi ailelere 60 bin liralık yardım

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, korona virüs salgınından etkilenen 300 aileye toplam 60 bin liralık hediye kartı dağıttı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri devam ederken bu süreçte işinden olan ailelere yardımlar gitmeye devam ediyor.

Diyarbakır’daki dernekten ihtiyaç sahibi ailelere 60 bin liralık yardım

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, korona virüs salgınından etkilenen 300 aileye toplam 60 bin liralık hediye kartı dağıttı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri devam ederken bu süreçte işinden olan ailelere yardımlar gitmeye devam ediyor. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, korona virüs nedeni ile işlerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç ailelere 200 liralık hediye kartı dağıttıklarını söyledi. Çalışır, "Toplam 300 aileye 60 bin lira tutarında hediye kartı dağıttık. Bunların yarısını kelebek çocukların aileleri oluşturdu. Korona virüs salgını nedeni ile işini kaybeden vatandaşlarımız var. Bu süreçte onlara yardım etmek için kartları dağıttık. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Diyarbakır’daki dernekten ihtiyaç sahibi ailelere 60 bin liralık yardım

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