YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’daki hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması

Diyarbakır’daki hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kentte faaliyet yürüten hastanelerin bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kentte, başta denetimler olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek kamuya açık alanları koruma altına almayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kentte faaliyet yürüten hastanelerin bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kentte, başta denetimler olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek kamuya açık alanları koruma altına almayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor. Gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta kentte faaliyet yürüten hastanelerin bahçelerini deterjanlı suyla yıkadı ve yıkanan alanları dezenfekte etti.
Temizlik ve dezenfekte çalışmaları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Ağzı ve Diş Hastalıkları Hastanesinde yürütüldü. Çalışmalar kapsamında hastanelerin acil ve poliklinik girişleri, hasta bekleme salonları ve otoparklar aktif mikrop sökücü, kir ve yüzey temizleyicilerle yıkandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
OSB’den öğrencilere tablet desteği
OSB’den öğrencilere tablet desteği
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:08
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Dü'de Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem
Dü'de Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.