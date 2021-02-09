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Diyarbakır’daki hastanelere ’Sıfır Atık’ sertifikası verildi

09.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da Temel Seviye Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda yapılan kontrol ve incelemelerin ardından sertifika almaya hak kazanan hastanelere belgeleri törenle verildi.Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr.

Diyarbakır’da Temel Seviye Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda yapılan kontrol ve incelemelerin ardından sertifika almaya hak kazanan hastanelere belgeleri törenle verildi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile sertifika almaya hak kazanan hastane yetkilileri katıldı. Sertifika töreni öncesi konuşan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, törende, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm hastanelerin bu belgeyi almasının sevindirici olduğunu söyledi. Cıdıroğlu, "Sadece merkeze bağlı kalmayıp tüm hastanelerimizin Kulp’tan, Çermik’ten, Çüngüş’ten, her yerden alması önemli. Türkiye geneline baktığımızda da 6. il olmuşuz. Sıfır Atık Projesi gerçekten önemli bir proje. 2023’e kadar bir süre verilmiş. Sağ olsun ilimizdeki sağlık personelleri o yoğun salgına rağmen bunu da göz ardı etmeyip çalışmışlar ve 2021 başında Türkiye’de 6. il olarak listeye adımızı yazdırdık" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de sertifikayı almaya hak kazanan 6 ilden biri olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye Sıfır Atık Projesini kazandırdığı için minnettarız. Bu bağlamda müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerinde bu çalışmanın ilk adımı olan Temel Seviye Sıfır Atık belgesi almaya hak kazanma sürecinde hizmet sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İl Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu tarafından İl Sağlık Müdürü Tekin’e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin’e teşekkür belgesi, sertifika almaya hak kazanan hastanelerin başhekimlerine ise belgeleri verildi.

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