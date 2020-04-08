Diyarbakır’daki spor camiasından korona virüs seferberliği

Diyarbakır’daki spor camiası yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan ve çalışamayan ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı. 40 yaş altı sporcuların forma giydiği master takımları kendi aralarında topladıkları paralarla gıda kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelerin durumu Diyarbakır’daki spor camiasını da harekete geçirdi. Diyarbakır Masterler Birliğinin öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve nakdi yardım yapılması için kampanya başlatıldı. Toplanan 200 gıda kolisi ilk etapta maddi açıdan mağdur olan 200 aileye teslim edildi. Diyarbakır Masterler Birliği, kampanyaya Diyarbakır Masterler, Diyar Masterler, Şener Özdil Masterler, Ürfioğlu Masterler, Asur Masterler ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğinin katkıda bulunduğunu açıkladı.

“Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Millet olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini belirten Diyarbakır Masterler Birliği Başkanı Veysi Akar, “Bizler de sonuçta bu milletin bir parçasıyız. Korona virüs nedeniyle mağduriyetleri daha da artan aileler var. Kendi gücümüz oranında yardım kampanyası başlattık. Katkıda bulunan tüm master takımlarına ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Oluşturduğumuz kolileri kendi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu zorlu dönemi aşmak için dayanışmayı artırmamız lazım. Spor camiasında imkanı olan herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

