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  4. Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 515 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi, teröristlerin aranıp bulunması ve etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 31 Aralık'ta başlatılan "Kıran-11 Narko Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, narko terörizmle mücadele kapsamında, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde 515 kilogram esrar ve 2 kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı ve avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde de 3 el bombası, anti tank roketatar mühimmatı, silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 el yapımı el bombası muhafaza kabı, siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
515 kilogram esrar Diyarbakır narko-terör

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