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Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

14.03.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okulların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

Denetim kapsamında yapılan aramalarda, 2 kumar makinesi, 4 ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerce 7 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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