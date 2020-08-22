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Diyarbakır’ın kanaat önderlerinden Arslanoğlu ailesinin mutlu günü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı ve bölge kanaat önderlerinden Abdulkadir Arslanoğlu’nun kardeşi Murat Arslanoğlu ve Ceylan Arslanoğlu’nun hayatlarını birleştirdikleri düğün merasimi, pandemi kurallarına uygun bir biçimde yapıldı.Diyarbakır’ın kanaat önderlerinden Abdülkadir Arslanoğlu’nun kardeşi Murat Arslanoğlu’nun hayatını birleştirdiği Ceylan Arslanoğlu ile yapılan düğün merasimi, pandemi kurallarına uygun bir şekilde Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşti.

Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı ve bölge kanaat önderlerinden Abdulkadir Arslanoğlu’nun kardeşi Murat Arslanoğlu ve Ceylan Arslanoğlu’nun hayatlarını birleştirdikleri düğün merasimi, pandemi kurallarına uygun bir biçimde yapıldı.
Diyarbakır’ın kanaat önderlerinden Abdülkadir Arslanoğlu’nun kardeşi Murat Arslanoğlu’nun hayatını birleştirdiği Ceylan Arslanoğlu ile yapılan düğün merasimi, pandemi kurallarına uygun bir şekilde Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşti. Abdulkadir Arslanoğlu, vaka sayısının artış gösterdiği kentlerden biri olan Diyarbakır’da tedbirleri alarak düğün merasimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Arslanoğlu, “Düğün merasimimizi aile bireylerimizi davet ederek yaptık. aklaşık 70-80 kişilik davetli var. Hepside salon görevlileri tarafından ateşler ölçülerek, maske kontrolleri yapılarak içeri alındı. Örnek bir düğün yapmaya çalıştık. Mutlu bir durum yaşarken, mutsuzluğa sebep olacak bir şey yaşanmasın diye elimizden gelen tüm tedbirleri alarak düğünümüzü yaptık. Oyun havasının olmadığı, sadece ilahilerin söylendiği ve mevlit yemeğinin verildiği bir düğün oldu” dedi.

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