YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

11.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın tarihi mekanları ünlü mankenlerin yer aldığı defileye ev sahipliği yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarının tanıtılması amacıyla ünlü mankenlerin katılımıyla dijital platform defilesi gerçekleştirildi.

Dosso Dossi Fashion Show 2021-22 Sonbahar-Kış Kreasyonu için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Ongözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu'nda defile ve çekim yapıldı.

Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde görev aldı.

Çekimlerin finalinde mankenler ellerindeki beyaz güvercini uçurdu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen defilede gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini eklemek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Ülkenin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planladıklarını kaydeden Eraslan, yaptıkları çalışmanın şehrin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek olacağına inandıklarını belirtti.

Defile çekimlerinin yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterileceğini dile getiren Eraslan, şöyle konuştu:

"Sadece bir moda etkinliği değiliz, aynı zamanda ülkemizi dünyaya tanıtan organizasyonuz. Diyarbakır'ın güzelliklerini ve tarihi özelliklerini gösteren bir sunum niteliğinde çekim yapıyoruz. Bunun bir sosyal sorumluluk olarak adlandırıyoruz. Çünkü firmamız milyonlarca insana ulaşabilen büyülü bir gücü kullanıyor. Modanın gücünü kullanıyor ve biz bunu bir misyon olarak görüyoruz. Moda kültürel sanatsal etkinliktir. Diyarbakır görülmeye değer bir yer. Doğubayazıtlıyım. Önceki defilemizi orada gerçekleştirdik. İlgi duyulan bir defile olmuştu. O defilenin ardından yine memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır'da da aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Valimiz Münir Karaloğlu'na ev sahiplikleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

Manken Demet Şener ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte ilk defa geldiğini ve mutlu olduğunu anlatan Şener, "Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz." dedi.

Manken Tülin Şahin de birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini ve her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştığını anlattı.

Şahin, "Çok teşekkür ediyorum herkese. Etkinlikle modanın, turizmin ve Türkiye'nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:06
Öğle
12:21
İkindi
16:10
Akşam
19:25
Yatsı
20:55

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Çarşamba

Kurtuluş Eczanesi
Yenisehir
Yekta Eczanesi
Yenisehir
Oryıl Eczanesi
Baglar
Ulusoy Eczanesi
Baglar
Arzu Eczanesi
Baglar
İrfan Eczanesi
Kayapinar
Elif Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

"Ben yapmadım, siz mutlaka yapın"

"Ben yapmadım, siz mutlaka yapın"

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.