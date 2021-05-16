Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki amacıyla tarihi Ulucami ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı.

Büyükşehir Belediyesi, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı göndermek için kentin sembollerinden İslamın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Twitter hesabından tarihi yapılara yansıtılan Filistin bayrağı ile "Diyarbakır’dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camiimizden, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya, Filistin'e selam olsun." ifadelerinin yer aldığı mesajını paylaştı.

