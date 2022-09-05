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Diyarbakırlı kadın muhtar Dilek Demir, 40 kız çocuğunu zorla evlendirilmekten kurtardı

05.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı 13. Sezon Fark Yaratanı Dilek Demir, çocuk yaşta ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor - Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: - "Vakıf olarak kadınlar ve kız çocukları odağında uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtar Dilek Demir de Diyarbakır'da bu konuda önemli bir farkındalık yaratıyor"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı 13. Sezon Fark Yaratanı Dilek Demir, 40 kız çocuğunun ailelerini ikna ederek erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini önledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Demir, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi muhtarlığı görevini yürütüyor. Demir, Diyarbakır merkez bölgedeki tek kadın muhtar olarak çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Dilek Demir, çocuk yaşta ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

Kendisi de erken yaşta, zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Demir, sosyoekonomik açıdan zorlukların sıkça yaşandığı mahallesinde bugüne kadar 40 kız çocuğu için çalışmalar yaptı.

"Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın." diyerek çalışmalarını sürdüren Muhtar Demir, aileleri ikna ederek kız çocuklarını yeniden hayata bağladı. Demir, madde bağımlılığı ve insani yardım konularında da mahallesinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dilek Demir, haziran ayında Sabancı Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerin oylarıyla Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Muhtar Dilek Demir'in çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak kadınlar ve kız çocukları odağında uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtar Dilek Demir de Diyarbakır'da bu konuda önemli bir farkındalık yaratıyor. Büyük bir emek ve tutkuyla kız çocuklarının çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmelerini engellemek için çalışıyor. Bunu yaparken de bu süreçteki en önemli konulardan biri olan aileleri ikna etmeyi başarıyor. Dilek Demir'in bu çabasının önce Diyarbakır'ın farklı mahallelerine sonrasında da tüm Türkiye'ye etki etmesi en büyük hayalimiz. Sabancı Vakfı olarak 13. Sezon Fark Yaratanlar Programı'nda Muhtar Dilek Demir'i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009'dan bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

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