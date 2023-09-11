YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı

Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı

11.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakırlı Türkiye Karate Şampiyonu ve Balkan Karate Şampiyonu milli Karateci Sena Kızılaslan, 1 ayda girdiği 4 büyük karate turnuvasından 2 altın, 2 gümüş madalya kazanarak Diyarbakır adına büyük bir başarıya daha imza attı.

Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı

Diyarbakır Yurdumspor Kulübü ve Türkiye Karate Milli Takım adına birçok başarılara ve şampiyonluklara imza atan Milli Karateci Sena Kızılaslan, 1 aylık süre içinde girmiş olduğu Türkiye genelinde katılımın sağlandığı ve değişik illerde yapılan 4 büyük karate turnuvasında 4 final yaparak 2 altın, 2 gümüş madalya olmak üzere toplamda 4 madalyayı Diyarbakır’a kazandırdı.

Şampiyon Karateci Kızılaslan, bu hafta 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek olan Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonasında mücadele vermek üzere yola çıkacak.

Şampiyon milli sporcu en son Kütahya’da yapılan ulusal ve uluslararası Diomond Cup Karate Turnuvasında büyükler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanarak altın madalya ödülüne layık görüldü. Kızılaslan aldığı altın madalyanın yanı sıra 1 ay içerisinde yapılan Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasında, 4’üncü Uluslararası Bursa Gemlik Karate Turnuvasında ve Manisa 2’inci Murat Eşsiz Karate Turnuvasında madalyayla döndü.
Yaklaşık 2 ay önce hem akademik alanda hem de sportif alanda hayatını Ankara’da sürdürmeyi planlayan Milli sporcu, girdiği ÖSYM sınavında almış olduğu yüksek puan sonrası Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlik bölümüne birincilikle kazandı. Bunun ardından, sportif alandaki çalışmalarına da eski Türkiye Karate Milli Takım Teknik Direktörü ve Ankara Karate İl Temsilci Cengiz Çınar’nın nezaretinde Başkentçınar Spor Kulübünde sürdürecek olan Kızılaslan “Benim sporda ve buralara kadar gelmemde en büyük emek sahibi olan antrenörüm Mehmet Yazar hocam olmak üzere, eski Türkiye Karate Milli Takım Teknik Direktörü ve Ankara Karate İl Temsilci Cengiz Çınar hocama, Diyarbakır Yurdumspor Kulübü Başkanı Aydın Çetin ve Başkan Yardımcısı Baki Karabulut’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldıİnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı
Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandıTadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı
Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdiUluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:21
İkindi
15:54
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Emir eczanesi
Hazro
Reyhan eczanesi
Baglar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Karaz eczanesi
Kocakoy
Aslan eczanesi
Hani
Bariş eczanesi
Dicle
Ertaş eczanesi
Silvan
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.