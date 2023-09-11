Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı

Diyarbakır Yurdumspor Kulübü ve Türkiye Karate Milli Takım adına birçok başarılara ve şampiyonluklara imza atan Milli Karateci Sena Kızılaslan, 1 aylık süre içinde girmiş olduğu Türkiye genelinde katılımın sağlandığı ve değişik illerde yapılan 4 büyük karate turnuvasında 4 final yaparak 2 altın, 2 gümüş madalya olmak üzere toplamda 4 madalyayı Diyarbakır’a kazandırdı.

Şampiyon Karateci Kızılaslan, bu hafta 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek olan Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonasında mücadele vermek üzere yola çıkacak.

Şampiyon milli sporcu en son Kütahya’da yapılan ulusal ve uluslararası Diomond Cup Karate Turnuvasında büyükler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanarak altın madalya ödülüne layık görüldü. Kızılaslan aldığı altın madalyanın yanı sıra 1 ay içerisinde yapılan Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasında, 4’üncü Uluslararası Bursa Gemlik Karate Turnuvasında ve Manisa 2’inci Murat Eşsiz Karate Turnuvasında madalyayla döndü.

Yaklaşık 2 ay önce hem akademik alanda hem de sportif alanda hayatını Ankara’da sürdürmeyi planlayan Milli sporcu, girdiği ÖSYM sınavında almış olduğu yüksek puan sonrası Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlik bölümüne birincilikle kazandı. Bunun ardından, sportif alandaki çalışmalarına da eski Türkiye Karate Milli Takım Teknik Direktörü ve Ankara Karate İl Temsilci Cengiz Çınar’nın nezaretinde Başkentçınar Spor Kulübünde sürdürecek olan Kızılaslan “Benim sporda ve buralara kadar gelmemde en büyük emek sahibi olan antrenörüm Mehmet Yazar hocam olmak üzere, eski Türkiye Karate Milli Takım Teknik Direktörü ve Ankara Karate İl Temsilci Cengiz Çınar hocama, Diyarbakır Yurdumspor Kulübü Başkanı Aydın Çetin ve Başkan Yardımcısı Baki Karabulut’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.



