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Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ’Minik Pedallar’ etkinliği kapsamında öğrenciler, bisikletleriyle ambalaj atıklarını topladı.Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Minik Pedallar’ etkinliği bugün Bisikletli Sıfır Atık ve Çevre Temizlik programıyla devam etti.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ’Minik Pedallar’ etkinliği kapsamında öğrenciler, bisikletleriyle ambalaj atıklarını topladı.
Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Minik Pedallar’ etkinliği bugün Bisikletli Sıfır Atık ve Çevre Temizlik programıyla devam etti. Program kapsamında, sepetli bisikletlerle çevrede bulunan atıklar toplandı. Avrupa Hareketlilik Haftası programı dahilinde yapılan etkinliğin üçüncü gününde, Yenişehir Belediyesi hizmet binasında sabah saatlerinde bir araya gelen bir grup öğrenci, belediye binası ve çevresinde sepetli bisikletleriyle çevre temizliği gerçekleştirdi.

"Belediyesi olarak sıfır atık konusunda ciddi çalışmalarımız var"
Yaklaşık iki saat süren etkinliğe dahil olan ve konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Birkan Abiş, "Avrupa Hareketlilik Haftası programı kapsamında bir hafta boyunca, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün, üçüncü günümüzün etkinliğini düzenledik. Bugünkü etkinliğimizin ana teması, herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik. Biz bunu çevre temizliği etkinliği haline dönüştürdük. Burada hem bisiklet uygulamalı hareketli bir çalışma yaptık hem de bisiklet uygulamasıyla birlikte okullardan etkinliğimize katılan öğrencilerle birlikte çevre temizliği gerçekleştirdik. Belediye olarak, sıfır atık kapsamı çerçevesinde ciddi çalışmalarımız var. Bu iki programı biz aslında birbirine uyarlayarak ambalaj atıkları ve çevre temizliği yaptık. Etkinliklerimiz 22 Eylüle kadar devam edecek" dedi.

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