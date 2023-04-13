Diyarbakırlı öğrencilerden depremzede kardeşlerine binlerce koli hediye

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen şiddetli depremlerden etkilenen çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerini güldürebilmek amacıyla Diyarbakır’dan da destekler oldu.

Merkez ilçelerle birlikte 17 ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenci, öğretmen ve velilerin desteğiyle “1 Oyuncak 1 Kitap” projesi çerçevesinde başlatılan kampanyada 13 ve 24 Mart tarihleri arasında bin 200 koli oyuncak, bin koliyi aşkın da kitap toplandı. Toplanan malzemeler öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle kamyonetlere yüklenip Kahramanmaraş ve Elbistan’a gönderildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, 13 ve 24 Mart tarihleri arasında toplanan malzemelerin deprem bölgesindeki çocuklara gönderildiğini açıkladı.

Öğrenci ve personeller tarafından toplanan oyuncak ve kitapların tasnifinin yapıldığını ifade eden Çapras, “Ülkemizde yaşanan asrın felaketinin etkilerini azaltmak için tüm Türkiye’de olduğu için Diyarbakır’da bizler dayanışmayı çocuklarımız ve velilerimiz ile beraber seferberlik kampanyasını yürütüyoruz. Araçlarımızı Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizden ciddi anlamda bir katkı aldık. Elde edilen malzeme ve eşyaları da depremzede kardeşlerine ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kampanya süresince 13 ve 24 Mart tarihleri arasında toplanan yaklaşık bin 200 koli oyuncağımız, bin koliyi de aşkın kitaplarımız öğrenci ve personellerimiz tarafından tasnifi ve düzenlemesi yapıldıktan sonra araçlarla deprem bölgelerine uğurluyoruz. Şu ana kadar 3 araç gönderdik. Bugün de içini oyuncak ve kitaplarla doldurduğumuz kamyoneti Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Kampanyayı başlatan İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali ile veli ve öğrencilerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Depremzede çocuklar için elindeki en güzel oyuncak ve kitabı bağışladığını ifade eden Diyarbakır Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sude Taş, depremzede kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti.

Desteklerinin depremzede arkadaşlarını mutlu edeceğinden emin olduğunu dile getiren Taş, “Depremzede arkadaşlarımız için oyuncak ve kitap yardımı yapmaya çalıştık. Bu sosyal sorumluluk projesindeki amacımız depremzede arkadaşlarımızın psikolojik olarak yanlarında bulunmamızdır. Yeter ki kardeşlerimiz kendilerini yalnız hissetmesin. Bizler her zaman yanlarındayız. Elimizden geldiğince deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımda bulunmaya çalıştık. Bu sorumluluk projesini hem sınıf arkadaşlarım hem öğretmenlerim ile birlikte yaptık. Umarım bu desteğimiz kendilerini mutlu eder” ifadelerine yer verdi.

