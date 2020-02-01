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Diyarbakırspor gol yağdırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde lider Diyarbakırspor, 16.

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde lider Diyarbakırspor, 16. hafta maçında tarihi bir galibiyete imza attı.
Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Çermiksporu konuk eden Yeşil-Kırmızılı takım sahadan 9-1 galip ayrılarak puanını 39’a çıkardı ve zirvedeki yerini devam ettirdi. Diyarbakırspor’un gollerini 3. dakikada Oktay Özen, 20. dakikada Ahmet Kurt, 49 ve 70. dakikalarda Ferhat Aksu,30, 45 ve 68. dakikalarda Murat Güneş, 47. dakikada Mahsum Döker ve 71. dakikada Mustafa Türker kaydetti.
16 maçta rakip filelere 53 gol bırakan Diyarbakırspor, şampiyonluğa koşuyor.

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