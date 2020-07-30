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Diyarbakırspor için hayırlı haber kapıda

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırarak BAL’da da gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takımın 3.

Diyarbakırspor için hayırlı haber kapıda

Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırarak BAL’da da gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takımın 3. Lige yükseltilmesine karar vermesinden sonra gözlerin çevrildiği tek karar olarak BAL’a yükselecek takımlarla ilgili karar kaldı.
Averajla lider durumda bulunan Diyarbakırspor’un mevcut durumda Bölgesel Amatör Ligine yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diyarbakır Futbol İl Temsilciliğinin TFF’ye gönderdiği yerel raporun ardında kararın bayramdan sonra verileceği belirtildi. Sosyal medyada “Diyarbakırspor BAL’da” paylaşımları yapılarak şimdiden kutlamalar yapılmaya başlandı. Binlerce taraftar, 52 yıllık efsanenin BAL’a yükselişinin bir an önce ilan edilmesini bekliyor.

“Diyarbakırspor için milat olacak”
Diyarbakırspor teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, federasyonun profesyonel ligler ve Bölgesel Amatör Lig ile ilgili aldığı kararların ardında şampiyon ilan edilmeyi beklediklerini söyledi. Yıldırım, “İnşallah beklediğimiz karar çıkacak ve Diyarbakırspor, 8 sezon sonra deplasmanlı Türkiye liglerinde mücadele etmeye başlayacak. Milyonlarca seveni olan, mazisi başarılarla dolu Diyarbakırspor için milat olacak. Ondan sonra zaten kulübün önü açık olacak ve kısa zamanda daha üst liglere çıkar Diyarbakırspor. Türk futbolunun yarım asırlık çınarı Diyarbakırspor’un yeri asla buralar değil” dedi.

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