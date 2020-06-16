YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırspor korona virüs testinden geçti

Diyarbakırspor korona virüs testinden geçti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Liginde yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor’da korona virüs önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, sağlık konusunda çok titiz davrandıklarını ve korona virüs testlerine büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Liginde yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor’da korona virüs önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.
Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, sağlık konusunda çok titiz davrandıklarını ve korona virüs testlerine büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Karakoç, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüs testlerin bizlerde dahil olduk. Tüm futbolcularımızı, teknik heyetimizin, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı testlerin sonuçları bize sonradan bildirilecek. Yapılan testler sonucunda herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmaması halinde, çalışmalara başlayacağız. Test sonucunun bize ulaşmasıyla planlamamızı yapacağız” dedi.
Ekrem Karakoç, kendilerine büyük ilgi gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.