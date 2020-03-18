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Diyarbakırspor Play-Off’u garantiledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’la 3-3 berabere kalarak, Play Off’a çıkmayı garantiledi.Hasan Malaman’ın iki ve Berat Demir’in golleriyle 1 puanın sahibi olan Diyarbakırspor, normal sezonun tamamlanmasına üç hafta kala Play off’a yükselmeyi başardı.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor’la 3-3 berabere kalarak, Play Off’a çıkmayı garantiledi.
Hasan Malaman’ın iki ve Berat Demir’in golleriyle 1 puanın sahibi olan Diyarbakırspor, normal sezonun tamamlanmasına üç hafta kala Play off’a yükselmeyi başardı. Seyrantepe Stadı’nda yağmur altında oynanan maçta zeminin ağırlaşması iki takım futbolcularına da zor anlar yaşattı.
Statü gereği normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off’a kalıyor. Play-Off’a kalacak diğer 3 takım kalan haftalarda belli olacak. Play-Off maçları tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve birinci olacak takım Bismil 21Spor ile Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak.

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