Diyarbakırspor’da 12 transfer ve görev dağılımı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezonda şampiyon olarak 3. Lig’e yükselmek isteyen Diyarbakırspor, dış transferde 12 oyuncu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Diyarbakırspor, iç transferde 8 futbolcu ile yola devam kararı aldıktan sonra dış transferde de önemli adımlar attı. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, teknik heyetin raporu doğrultusunda 12 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Aydın, “Mehmet Aba, İslam Altunkan, Süleyman Can, Mehmet Ballı, Metehan Yatkın, Ramazan Kaya, Barış Civelek, Kemal Ünal, Mehmet Faruk Çiçek, Habip Akman, Muhammed Ali Özdemir ve Berat Han gibi oynadıkları takımlarda şampiyonluklar yaşamış oyuncuları kadromuza dahil ettik. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligin başlama tarihini açıklamasından sonra Türkiye’nin en ideal bir kamp bölgesinde kamp çalışmalarına başlayacağız. Tesis ve otobüs için çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakırspor birçok ilkleri başararak Türk futbolunun çınarı olmuş bir kulüptür. Bu sezon 3. Lige çıkarak 4 yıl üst üste lig yükselen ilk takım olma ünvanını kazanmak istiyoruz” dedi.