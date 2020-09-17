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Diyarbakırspor’da 12 transfer ve görev dağılımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezonda şampiyon olarak 3.

Diyarbakırspor’da 12 transfer ve görev dağılımı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezonda şampiyon olarak 3. Lig’e yükselmek isteyen Diyarbakırspor, dış transferde 12 oyuncu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Diyarbakırspor, iç transferde 8 futbolcu ile yola devam kararı aldıktan sonra dış transferde de önemli adımlar attı. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, teknik heyetin raporu doğrultusunda 12 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Aydın, “Mehmet Aba, İslam Altunkan, Süleyman Can, Mehmet Ballı, Metehan Yatkın, Ramazan Kaya, Barış Civelek, Kemal Ünal, Mehmet Faruk Çiçek, Habip Akman, Muhammed Ali Özdemir ve Berat Han gibi oynadıkları takımlarda şampiyonluklar yaşamış oyuncuları kadromuza dahil ettik. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligin başlama tarihini açıklamasından sonra Türkiye’nin en ideal bir kamp bölgesinde kamp çalışmalarına başlayacağız. Tesis ve otobüs için çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakırspor birçok ilkleri başararak Türk futbolunun çınarı olmuş bir kulüptür. Bu sezon 3. Lige çıkarak 4 yıl üst üste lig yükselen ilk takım olma ünvanını kazanmak istiyoruz” dedi.

Yönetimin görev dağılımı belli oldu
İki hafta önce gerçekleşen olağanüstü genel kurulda oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı da belli oldu. Hacı İhsan Aydın’ın fahri, Siyabend Aydın’ın kulüp başkanı olarak görev yapacağı yönetimde Nafiz Bedirhanoğlu ve Mehmet Karakaş başkan yardımcısı, Fatih Hillez altyapı ve tesisler sorumlusu, Şehmus Akyıl asbaşkan, Hanifi Zazaoğlu genel sekreter, Bedri Ayseli kültürel faaliyetler sorumlusu, Muhteşem Erdem sayman, Ensari Aydın medya ve iletişim sorumlusu, Mehmet Ümit Sönmez malzeme sorumlusu, Eyüp Baturay taraftar sorumlusu, Burhan Gündoğdu mali müşavir, Muhammer Bayır altyapı sorumlusu, Tajdin Aydın disiplin kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Diyarbakırspor’da 12 transfer ve görev dağılımı

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