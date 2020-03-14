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Diyarbakırspor’dan farklı galibiyetlere devam

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21.

Diyarbakırspor’dan farklı galibiyetlere devam

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21. hafta maçında Yolspor’u 4-0 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.
Seyrantepe Stadında oynanan mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Yeşil-Kırmızılı takım, Oktay Özen, Murat Güneş, Mahsum Döker ve Veysel Yavuzkır’ın kaydettiği gollerle 3 puana ulaşarak puanını 54’e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. 21 maçta rakip filelere 71 gol bırakan 52 yıllık maziye sahip kulübün teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, "Play-Off’a kalmayı garantilediklerini dile getirdi. Yıldırım, "Üst üste 9’ncu galibiyetimizi aldık. Maçlarımızı farklı skorlarla kazanmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz Play-Offta da başarılı olup BAL Ligine yükselmektir" dedi.

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