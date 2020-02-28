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Diyarbakırspor’dan şehitler için taziye mesajı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.02.2020 19:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakırspor Kulübü, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç tarafından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Suriye’nin İdlib bölgesinde katil Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakırspor Kulübü, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç tarafından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Suriye’nin İdlib bölgesinde katil Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun’’ denildi.

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