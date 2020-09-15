YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırspordan transfer atağı

Diyarbakırspordan transfer atağı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig’inde şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor transferde 2.

Bölgesel Amatör Lig’inde şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor transferde 2. Lig ve 3. Lig deneyimi olan oyuncularla anlaştı.
Hedefe ulaşacak bir kadro kurmayı amaçladıklarını ifade eden Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın, teknik direktör Aytekin Yıldırım ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. Aydın, “Önceden anlaşmayı sağladığımız 8 futbolcu ile sözleşme yeniledik. Dış transfer çalışmalarımız da devam ederken, anlaştığımız isimleri kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklayacağız” dedi.

"Hedefimiz her yıl lig yükselmek"
Hedeflerinin her yıl bir lig yükselmek olduğunu anlatan Başkan Aydın, bu konuda heyecanlı ve iddialı olduklarını kaydetti. Aydın, “Her sene bir lig, hedef süper lig şiyarıyla çıktığımız bu yolda amacımıza ulaşmak için çok kaliteli isimlerle anlaştık. Önceliğimizi Hocamızın raporu doğrultusunda iç transferlerdi. 8 futbolcu kardeşimizle iç transferde anlaştık ve dış transfere yöneldik. Diyarbakırspor’un adına, tarihine yakışan isimlerle anlaştık. 2 ve 3‘üncü Lig kalitesinde takım kuruyoruz” diye konuştu.
Teknik Direktör Aytekin Yıldırım’ın verdiği rapor doğrultusunda iç transferde Ahmet Kurt, Oktay Özen, Abdulsamet Tuncay, Mustafa Öner, Murat Güneş, İlhan Öz, Mahsun Döker, Ferhat Aksu ile anlaşma sağlandı. Bu arada futbolcu seçmeleri bugün sona erdi.
Seyrantepe tesislerinde 3 gün devam eden seçmelerde 1998-2004 arası doğumlu oyuncular denemeye alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:54
Öğle
12:19
İkindi
15:50
Akşam
18:35
Yatsı
19:51
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu kavşağa sinyalizasyon sistemi kuruldu
Ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu kavşağa sinyalizasyon sistemi kuruldu
Karadenizli iş adamları, Diyarbakır’a hayran kaldı
Karadenizli iş adamları, Diyarbakır’a hayran kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.