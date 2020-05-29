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Diyarbakırspor’un geleceği bu toplantıda

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde kalan maçların oynanıp oynanmaması konusunda takdiri Diyarbakır İl Tertip Komitesi’ne bıraktı.Profesyonel liglerle ilgili kararlar alıp Süper Lig’in 12 Haziranda, 1.

Diyarbakırspor’un geleceği bu toplantıda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde kalan maçların oynanıp oynanmaması konusunda takdiri Diyarbakır İl Tertip Komitesi’ne bıraktı.
Profesyonel liglerle ilgili kararlar alıp Süper Lig’in 12 Haziranda, 1. Lig’in 19 Haziranda, 2. Lig, 3. Lig ve BAL’ın 18 Temmuzda başlamasını kararlaştıran Futbol Federasyonu, amatör liglerle ilgili birçok kararı ise illerdeki futbol komitelerine bıraktı. Gözlerin çevrildiği Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi ile ilgili iki ihtimal var. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Diyarbakır İl Futbol Tertip Komitesi ligin geleceğini belirleyen kararlar alacak. Ya kalan maçların tamamlanması, Play-Off oynanması ya da kalan maçlar ve Play-Off iptal edilerek doğrudan baraj maçı oynanması kararı çıkacak.
Kentteki futbol paydaşları ve spor taban birliklerinin katılımı ile yapılacak toplantıda çıkacak karar ya kalan maçların oynanması yönünde olacak ya da doğrudan baraj maçına dönük olacak. Doğrudan baraj maçı oynanması kararı çıkarsa Diyarbakırspor ve Bismil 21Spor arasında BAL’a yükselme maçı oynanacak. Diyarbakırspor, Süper Amatör Ligi’nde lider durumda bulunuyor.
Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan, toplantıda çıkacak karar ve yapılacak oylamaya göre hareket edileceğini açıkladı.

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