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Diyarbakırspor’un kritik haftası

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde haftanın en kritik ve önemli maçı 25 Ocak Cumartesi günü Silvan’da oynanacak.33 puan ve averajla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, aynı puana sahip olduğu ikinci sıradaki Silvan 21Spor ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakırspor’un kritik haftası

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde haftanın en kritik ve önemli maçı 25 Ocak Cumartesi günü Silvan’da oynanacak.
33 puan ve averajla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, aynı puana sahip olduğu ikinci sıradaki Silvan 21Spor ile karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdüren Diyarbakırspor’da teknik sorumlu Aytekin Yıldırım, maçı kazanacak tarafın Play-Off yolunda büyük avantaj elde edeceğini belirterek bunu başaran taraf olmak istediklerini söyledi.
Diyarbakırspor’un sporda Diyarbakır’ın üst kimliği ve markası olduğunu belirten Yıldırım, “Tüm ilçelerimiz bizim için değerlidir. Hepsi de Diyarbakırspor’u seviyor ve bağrına basıyor. Silvan, Diyarbakırspor’u çok seven bir ilçemizdir. Diyarbakırspor, 30 yıl önce sahasının bakımda olması nedeniyle maçlarını Silvan’da oynadı ve başarıdan başarıya koştu. Şimdi Silvan’a rakip olarak gideceğiz. Diyarbakırspor sadece bizim değil, 17 ilçemizin hatta tüm bölgemizin ortak paydasıdır. İki takım da şampiyonluk hedefliyor. İnşallah güzel bir maç olur,sonuç ne olursa olsun dostluk ve kardeşlik baki kalsın. Biz tabi ki kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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