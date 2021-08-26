Diyarbekirspor’a Süper Lig’den takviye

Diyarbekirspor'da transfer çalışmalarının devam edeceğini belirten kulüp ikinci başkanı ve basın sözcüsü Veysi Avşar, bazı mevkilere takviye yapmak için arayışlarda bulunduklarını söyledi. Avşar, sezon öncesindeki son hazırlık maçını da 28 Ağustos Cumartesi günü Şanlıurfa’da Şanlıurfaspor ile yapacaklarını bildirdi.

Bu maçın ardından ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapacakları mücadeleye odaklanacaklarını belirten Avşar, "Cumartesi günü saat 20.00’da Şanlıurfaspor ile kendi sahasında karşılaşacağız. Daha sonra 5 Eylül Pazar günü Çorum’da oynayacağımız maça odaklanacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirini tamamlayan kaliteli bir kadro kurduk. Hedefimiz ilk kez mücadele edeceğimiz 2. Lig’e galibiyetle başlamaktır" dedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

